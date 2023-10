Boninho sobre Sheherazade no BBB: “Lógico que não”

Questionado, nesta sexta-feira (20), se teria Rachel Sheherazade no Camarote do Big Brother Brasil (BBB), Boninho respondeu que não. A pergunta foi feita pelo programa TV Fama, da RedeTV!.

– Tem uma grande torcida nas redes sociais para você chamar a Rachel Sheherazade, que foi expulsa de A Fazenda, para o próximo Big Brother. Pode acontecer esse convite? – perguntou o repórter da emissora.

– Lógico que não – respondeu Boninho.

Rachel foi expulsa do reality show A Fazenda 15, da Record TV, na última quinta-feira (19), devido a uma briga com Jenny Miranda. A cena que levou a direção a tomar a decisão foi transmitida no programa. Na atração, a emissora exibiu as cenas completas da briga que levou ao caso considerado pela produção do programa como uma agressão.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Record TV