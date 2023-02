Bonner desmente boato sobre saúde e anuncia retorno ao JN

O jornalista William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo, desmentiu um boato envolvendo sua saúde e um suposto afastamento do telejornal. Ele se manifestou por meio das redes sociais, neste domingo (19).

Bonner esclareceu que, no último dia 10, foi submetido a uma cirurgia. Segundo ele, o procedimento não ocorreu “às pressas” como havia sido divulgado na mídia.

– Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada “às pressas”. No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa – escreveu, no Instagram.

Ele explicou ainda que tirou uma licença do trabalho para se recuperar e anunciou que voltará ao telejornal na próxima quarta-feira (22).

– Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias – e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde pra todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao @jornalnacional lá na firma – concluiu.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/TV Globo