Bonner retorna ao JN usando barba e web vai à loucura: “Muito gato!”

William Bonner surpreendeu os internautas nesta segunda-feira (17/01) ao aparecer usando barba no retorno de suas férias ao Jornal Nacional. É a primeira vez que ele usa o visual na bancada do telejornal.

Bastaram alguns minutos após a aparição do âncora para que os internautas levassem o nome dele ao topo dos assuntos mais comentados da noite no Twitter. A maioria das publicações elogia Bonner, afirmando que a barba o favoreceu. Outros usuários brincaram com a situação. “Muito gato”, comentou uma internauta. “Totalmente lularizado com essa barba”, comentou mais um.

Internautas se divertiram com o visual despojadoReprodução/Twitter

Bonner já havia aparecido de barba em outras ocasiões, mas nunca na bancada do JNReprodução/Twitter

Os fãs aprovaramReprodução/Twitter

Outros ficaram surpresosReprodução/Twitter

Reprodução/Twitter

No ano passado, Beatriz Bonemer, filha de William Bonner, fez uma enquete em seu perfil no Instagram, para saber se o público gostaria que ele adotasse o visual que geralmente usa durante as férias. Na ocasião, a votação foi acirrada, mas a maioria afirmou que gostaria de ver Bonner com a barba grisalha no horário nobre. Será que ele atendeu ao clamor dos brasileiros?