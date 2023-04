Bonner se atrapalha após falha e web dispara: “Falta funcionário”

Nesta segunda-feira (17), um problema técnico, logo no início do Jornal Nacional, da TV Globo, acabou deixando o apresentador e editor-chefe, William Bonner, nitidamente, atrapalhado.

Após introduzir que o brasileiro, Thiago Brennand, “acusado de estupro, agressão, cárcere privado, injúria e ameaça contra mulheres” está preso, o âncora chamou a reportagem completa. O conteúdo chegou a ser transmitido, no entanto, sem som.

Segundos depois, a câmera retornou para William Bonner que admitiu o erro e precisou noticiar outro caso.

– Infelizmente, nós não estamos com o som da reportagem, mas vamos corrigir esse problema. Enquanto isso, nós vamos tratar de um outro caso, desta vez registrado aqui no Rio de Janeiro, também de violência. Mas é ao contrário. É de uma mulher contra… Homens e mulheres. Uma mulher que foi filmada agredindo entregadores prestou depoimentos à Polícia do Rio – disse.

Não demorou muito para que a gafe fosse comentada por internautas.

– Jornal Nacional apresentando vários erros no ar: é matéria trocada, é vídeo sem som, é erro no telão… tá faltando funcionário – argumentou uma usuária do Twitter.

Em resposta, outro afirmou:

– Não acredito, penso que quem estava responsável quis causar de propósito. Toda ação tem reação, mas quem ficou provavelmente vai ser convidado a sair – analisou.

ASSISTA:

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Globoplay/Jornal Nacional