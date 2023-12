‘Bootcamp GovTech 2023’ do Programa Startup Pará inscreve até sexta-feira (8)

As inscrições para o Bootcamp GovTech se encerram na próxima sexta-feira (8). As startups paraenses têm a chance exclusiva de participar da iniciativa coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), por meio do Programa Startup Pará. Lançado pelo Edital N° 002/2023, o Bootcamp busca selecionar empresas de base tecnológica para um programa intensivo de desenvolvimento focado em soluções inovadoras para o setor governamental (GovTech).

Bootcamp GovTech 2023 é uma iniciativa que procura alavancar as vendas de startups para o setor público, impulsionar soluções eficientes para os desafios governamentais e promover networking entre empreendedores, especialistas e representantes do governo.

O edital é voltado para empresas paraenses de base tecnológica, denominadas startups, com soluções GovTech capazes de gerar valor para o setor público. As áreas temáticas incluem Mobilidade Urbana, Gestão Pública, EduTech, Clima e Sustentabilidade e Segurança Pública.

Empresários individuais, sociedades empresariais, sociedades cooperativas e sociedades simples são incentivados a participar, destacando a diversidade de modelos de negócios que o programa busca envolver.

Como Participar

Para participar do Bootcamp GovTech 2023, com o apoio do Programa Startup Pará, as startups interessadas devem realizar suas inscrições exclusivamente online por link, acesse aqui.

Startup Pará

O Programa Startup Pará é uma iniciativa do governo do Estado, executado na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). O programa apoia projetos inovadores que explorem a inovação e a cultura empreendedora como instrumentos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Pará.

O programa busca viabilizar o surgimento de novas empresas capazes de promover a geração de negócios de maior valor adicionado, proporcionando alternativas de emprego com melhores salários e atraindo recursos humanos mais bem qualificados.

Texto de Maria Rita, estagiária do Programa Startup, da Sectet

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação