O programa “Bora Belém” completa um ano e já beneficiou mais de 14 mil famílias

O programa de renda cidadã da prefeitura de Belém, Bora Belém, coordenado pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão de assistência social do município de Belém é uma iniciativa do governo municipal em cooperação com o governo do estado.

O programa completa um ano, e já beneficiou mais de 14 mil famílias de Belém, a expectativa é de alcançar 22 mil famílias. Com o objetivo é de proporcionar um auxílio de até R$ 450 para famílias que estejam na pobreza e extrema vulnerabilidade socioeconômica.

Nesta quarta-feira (2) será realizada a Plenária Bora Belém dos territórios do Benguí, Tapanã, e Aurá ás 18h30, no ginásio de esporte Guilherme Paraense (Mangueirinho), localizado na Avenida Augusto Montenegro.

O plenário tem como público alvo os beneficiários do programa para alinhar as informações, e esclarecer sobre as possíveis alterações que ocorrerão, bem como abordar a transversalidade do programa, por meio do banco do Povo, com o programa Donas de Si, que visa promover a autonomia financeira, através de cursos de formação profissional.

O encontro terá a presença marcada do Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do governador do Estado, Helder Barbalho, e do presidente da Funpapa, Alfredo Costa, além das demais autoridades municipais e estaduais.

Foto: Alex Ribeiro – Ag. Pará

Jornalista: Marina Moreira