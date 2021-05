Bora Belém já disponibilizou mais de meio milhão de reais a famílias em vulnerabilidade

O programa de renda cidadã Bora Belém, uma cooperação entre o Governo do Pará e a Prefeitura de Belém, atingiu a marca de meio milhão de reais repassados a famílias em vulnerabilidade. Já foi efetivamente sacado no Banco do Estado do Pará (Banpará), operador financeiro do programa, o valor total de R$ 518.700,00, sendo 50% de recursos estaduais e 50% municipais. Ao todo, 1.813 pessoas foram contempladas com o auxílio.

Francisca Álvares é uma das beneficiadas com o programa, que prioriza, na primeira fase, as chamadas mães solos, responsáveis, sozinhas, pelo sustento do lar. Ela, que tem cinco filhos, recebe o auxílio desde o início dos pagamentos, em 8 de março, e por isso já sacou três parcelas.

Moradora da Pedreira, a autônoma que trabalha com decoração de eventos explica que, durante os períodos mais críticos da pandemia, os trabalhos pararam. “Fiquei sem nada de trabalho. Agora está voltando devagar, mas bem pouco em relação ao que era antes”. Por isso, ela conta que o benefício do Bora Belém é essencial nesse período. “Está ajudando bastante a fazer as compras, pagar o que precisa. É uma iniciativa muito boa, que nos ajuda a passar por esse momento desse vírus”, avalia.

Para o secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocêncio Gasparim, a participação do Governo do Pará no “Bora Belém” é uma das iniciativas estaduais que pretende amenizar os efeitos da Covid-19 entre famílias de menor renda.

“Temos assumido a missão de reverter esse cenário. O ‘Bora Belém’ é um programa executado pela Prefeitura, com adesão do Estado, e fruto de uma parceria importante e muito positiva para o nosso povo, em especial aqueles que têm sido impactados com a crise sanitária”, pontua Gasparim.

Como acessar – O objetivo do programa é repassar, durante os quatro anos da gestão municipal, um total de 60 milhões a 22 mil famílias belenenses já inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que não estão recebendo nenhum tipo de auxílio estadual ou federal no momento. A Funpapa (Fundação Papa João XXIII), da Prefeitura de Belém, já tem os dados de todas essas famílias e, por isso, não é preciso realizar nenhum cadastro prévio para receber o benefício.

O valor do auxílio é calculado conforme a composição familiar, de acordo com três faixas: na primeira delas, mulheres com um filho recebem R$ 150,00; com dois e três filhos, recebem R$ 300,00, e com quatro ou mais filhos têm direito a R$ 450,00. A previsão é que cada família receba o auxílio durante um ano e oito meses.

Para liberar os recursos do Bora Belém, as equipes da Funpapa visitam as famílias para confirmar os dados cadastrais. Apenas após a checagem, a Fundação autoriza o Banpará a realizar o pagamento. As famílias já visitadas podem consultar a aprovação do benefício no site do programa.

Por Ádria Azevedo (IASEP)

Fonte: Agência Pará