Bora Belém já repassou mais de R$ 214 mil a famílias em vulnerabilidade

“Está sendo uma benção”. Com essas palavras, Samaritana Silva define o auxílio de R$ 450 que está recebendo por meio do programa Bora Belém, uma cooperação entre o Governo do Pará e a Prefeitura de Belém que disponibiliza benefícios para famílias do município em situação de vulnerabilidade social agravada pela pandemia da Covid-19.

Até essa segunda-feira (26), já foram pagos R$ 214.500,00 a 482 beneficiários, sendo 50% de recursos estaduais e 50% municipais. Algumas famílias, como a de Samaritana, já receberam duas parcelas do auxílio, que iniciou os pagamentos no dia 8 de março.

Moradora do bairro da Sacramenta e única responsável pelo sustento familiar em uma casa de um cômodo ainda não finalizada, onde mora com os quatro filhos, Samaritana avalia que o Bora Belém chegou em boa hora. “Já tive câncer, atualmente tenho um mioma que me causa muitos sangramentos e por isso não posso trabalhar. Os meus remédios custam no mínimo R$ 70 cada caixa. Então, com esse benefício, compro remédio, gás e a nossa alimentação”, relata.

Mesmo com a saúde debilitada por conta das doenças, antes da pandemia ela ainda trabalhava com faxinas, panfletagem e venda de doces e salgados na rua. Mas, no momento, é a renda do Bora Belém que tem ajudado a manter a família. “Só tenho a agradecer às pessoas que fizeram esse projeto”, conclui.

Parceria – O Bora Belém é um programa executado pela Prefeitura da capital, com a adesão do Estado em metade do montante disponibilizado e também na operacionalização bancária, por meio do Banco do Estado do Pará (Banpará). O objetivo do programa é repassar um total de R$ 60 milhões a 22 mil famílias belenenses já inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que não estão recebendo nenhum tipo de auxílio estadual ou federal no momento.

Para o titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), é um programa importante para aqueles que têm sido impactados com a crise sanitária ocasionada pela Covid-19. “Implantar e defender um programa de renda básica permanente é, sobretudo, defender a justiça social. A fome não espera, então é uma questão de humanidade pensar e realizar políticas públicas no combate à fome e às desigualdades sociais que, com a pandemia, ficaram bem mais evidentes”, afirma.

Como acessar – A Funpapa (Fundação Papa João XXIII), da Prefeitura de Belém, já tem os dados de todas famílias inscritas no CadÚnico e, por isso, não é preciso realizar nenhum cadastro prévio para receber o benefício.

O valor do auxílio é calculado conforme a composição familiar, de acordo com três faixas: na primeira delas, mulheres com um filho recebem R$ 150; com dois e três filhos, recebem R$ 300 e com quatro ou mais têm direito a R$ 450.

Para liberar os recursos do Bora Belém, as equipes da Funpapa visitam as famílias para confirmar os dados cadastrais. Apenas após a checagem, a Fundação autoriza o Banpará a realizar o pagamento. As famílias já visitadas podem consultar a aprovação do benefício no site do programa.

Por Ádria Azevedo (IASEP)

Foto: Jader Paes / Ag.Para

Fonte: Agência Pará