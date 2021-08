Bora Belém também será destinado a pessoas em situação de rua

As pessoas em situação de rua serão cadastradas para receber o “Bora Belém”. O anúncio foi feito pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, na noite desta quinta-feira, 19, na ação social promovida pela Prefeitura de Belém para as pessoas em situação de rua.

O cadastro das pessoas para o programa social de renda cidadã está sendo feito pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), em parceria com a Consultório na Rua (Cnar). Segundo o prefeito Edmilson Rodrigues, algumas pessoas já foram cadastradas. “Já cadastramos algumas pessoas, que já receberão o auxílio no mês que vem. Além disso, vamos fazer uma operação para chegar nos pontos de concentração, onde as pessoas em situação de rua moram, para poder realizar este cadastro”, ressaltou.

O objetivo é cadastrar 850 pessoas em situação de rua. As equipes já estão percorrendo várias áreas da cidade para realizar o cadastro, inclusive tirando documentos de pessoas que não possuem, como explicou o presidente da Funpapa, Alfredo Costa. “Os nosso técnicos e entrevistadores sociais estão fazendo o cadastramento. Alguns não têm documentos, então fazemos o encaminhamento para a retirada”.

Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua

A Prefeitura de Belém lembrou o 19 de agosto, data que marca o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, com uma grande ação social na praça Waldemar Henrique. A ação disponibilizou estrutura para banho e higiene pessoal; apresentações culturais e da Banda da Guarda Municipal; rodas de conversas sobre educação ambiental; atividades lúdicas, informativas e esportivas.

A Sesma disponibilizou serviços como a distribuição de preservativos, aplicação de flúor, teste rápido de infecção sexualmente transmissível, rodas de conversas sobre dependência química e uso abusivo de drogas e doenças sexualmente transmissíveis, além de consultas. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ressaltou, durante o discurso, que todos precisam ser respeitados. “Às vezes, a rua é a solução para muitas pessoas, seja de qualquer idade.

Algumas situações fazem a rua ser a própria liberdade, essas pessoas são vítimas, são humanos e o ser humano é pleno e precisa ser respeitado”. Entre as políticas públicas desenvolvidas pela prefeitura para a população em situação de rua, está o direito à saúde, com equipes do Cnar, que realizam atendimentos e exames, os espaços de acolhimento da Funpapa que oferecem diversos serviços socioassitenciais.

Segundo o presidente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Paulo Henrique Oliveira, o dia 19 de agosto é primordial para que as políticas públicas sejam colocadas em prática. “As políticas para as pessoas em situação de rua vêm por meio dessa data. Com ela conseguimos Centro Pop, Cnar é outros tipos de serviços”, destacou.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém