Bora pra Escola inicia nova fase de cadastramento

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), está com inscrições abertas para a nova fase de cadastramento de beneficiários do programa Bora pra Escola, que garante um auxílio financeiro aos estudantes da rede.

Na primeira fase foram cadastradas as mães dos estudantes, com o cadastramento inicial de 42.100 estudantes, sendo 70 órfãos. Agora, é a vez de cadastrar pessoas que não são parentes de primeiro grau dos alunos, como tios e avós, mas que são responsáveis legais por eles.

A inscrição continua sendo realizada pelo site borapraescola.belem.pa.gov.br e confirmada junto ao cadastro das escolas.

Compromisso – A secretária de Educação, Márcia Bittencourt, diz que a Prefeitura reafirma o compromisso de garantir educação e permanência dos estudantes nas escolas municipais.

“Esta é uma fase importante, porque muitas crianças não moram com os pais. Queremos trazer de volta as nossas crianças para as escolas e esse é um dos auxílios que está dando para a permanência das crianças, adolescente, jovens, adultos e idosos nas nossas unidades educativas”.

O benefício é uma iniciativa do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a proposta foi votada em caráter de urgência pela Câmara Municipal no dia 22 de dezembro de 2021, em sessão extraordinária e aprovado por unanimidade.

A ideia é garantir a permanência do aluno na escola no ano letivo de 2022, uma vez que a pandemia da covid-19 causou a evasão escolar de muitos estudantes. Todos os alunos matriculados no ano letivo de 2021 e que permanecerem na escola em 2022 estão aptos a receber o auxílio estudantil.

Investimento – A Prefeitura de Belém investiu R$ 10 milhões em auxílio estudantil, divididos da seguinte forma: R$ 150 para mais de 67,5 mil alunos, R$ 300 para os estudantes que ficaram órfãos durante a pandemia covid-19 e R$ 500 para 18 alunos concluintes do ensino médio da Fundação Escola Bosque (Funbosque).

No ato da inscrição o responsável deverá confirmar a atualização da carteira de vacinação do estudante e aceitar o termo de compromisso de permanência na escola no ano letivo de 2022.

A manicure Graciete Moura Rodrigues, 43 anos, é mãe do Cauã Gabriel Moura Rodrigues, 8 anos, estudante do 4º ano na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeif) Professor Pedro Demo, em Outeiro.

Ela cuida sozinha do filho e conta que no início da pandemia sua renda diminuiu muito e passou dificuldades, porque tinha que trabalhar e ajudar o filho nas atividades que a escola passa para fazer em casa.

Ao saber do auxilio estudantil, Graciete ficou aliviada. “Faço tudo pelo meu filho, mas não é fácil. Esse auxílio vai ajudar muito e vai servir pra alimentação dele. Quero também pagar um reforço escolar, porque preciso trabalhar e não tenho muito tempo para ajudar com as atividades da escola. Agora, com o retorno nas aulas vou ficar despreocupada”.

Calendário de pagamento

A Prefeitura de Belém encaminhou os dados dos beneficiários cadastrados na primeira fase para a Caixa Econômica Federal, empresa operadora que efetuará os pagamentos. Após a checagem de dados, a Caixa procederá a efetivação dos créditos nas contas digitais sociais.

A previsão é que o benefício seja creditado, em parcela única, até a próxima sexta-feira, 11, podendo ser consultado por meio do aplicativo Caixa Tem. A Semec disponibilizou o e-mail borapraescola@semec.pmb.pa.gov.br para tirara dúvidas sobre o cadastramento.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Tabita Oliveira