Boris Casoy entra para faculdade de veterinária aos 80 anos

O jornalista Boris Casoy decidiu retornar à universidade aos 80 anos e se tornar médico veterinário. O comunicador com 65 anos de experiência já está matriculado na universidade Cruzeiro do Sul e cursa as aulas no período noturno.

Em comunicado, ele prometeu que não irá se afastar da TV, e seguirá no comando do Jornal do Boris, na TV Gazeta.

– Vou manter todos os meus compromissos jornalísticos, inclusive o Jornal do Boris – assegurou.

Atualmente, Casoy cursa as aulas da faculdade à distância, em razão da pandemia de Covid-19. Ele se matriculou no segundo semestre deste ano.

