Boris Johnson é submetido a cirurgia em hospital de Londres

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi submetido a uma “pequena operação de rotina”, com anestesia geral, para tratar de uma sinusite. A informação é do gabinete de Downing Street, sede da chefia de governo.

O premiê foi internado nesta segunda-feira (20) pela manhã em um hospital de Londres, onde aconteceu a intervenção. Horas depois da entrada na unidade de saúde, o político conservador recebeu alta e já retornou para casa.

Johnson, segundo um porta-voz do gabinete, está de repouso, embora tenha a intenção de presidir a reunião do governo nesta terça (21).

A fonte não especificou o hospital onde o primeiro-ministro foi submetido a operação, mas indicou que o procedimento aconteceu dentro do Sistema Nacional de Saúde (NHS, pela sigla em inglês), que é público.

De acordo com veículos locais de imprensa, a sinusite de Johnson não está relacionada com a Covid-19 que o premiê contraiu no início de 2020.

Na ocasião, o líder conservador precisou ser internado em um hospital de Londres e ficou alguns dias na unidade de terapia intensiva (UTI).

Fonte: *EFE