Boris Johnson pede ao G7 que ‘vacine o mundo’ até fim de 2022

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, convocará os líderes do G7 para ajudar a vacinar o mundo inteiro contra a Covid-19 até o final do ano que vem.

Johnson acredita que a reunião de cúpula do grupo dos sete países mais desenvolvidos do planeta, que começará na próxima sexta-feira (18) e durará três dias, é uma “oportunidade crucial” para aproveitar a experiência das democracias mais influentes para superar a pandemia e impulsionar a recuperação econômica.

Os líderes do Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão discutirão como aumentar a oferta de vacinas e seu acesso equitativo.

A cúpula, a ser realizada na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, também deverá abordar o problema da mudança climática e do acesso das crianças à educação.

– Na próxima semana, os líderes das maiores democracias do mundo se reunirão em um momento histórico para nossas economias e para o planeta. O mundo nos espera para enfrentar o maior desafio do pós-guerra: derrotar a Covid e liderar a recuperação global através de valores compartilhados – destacou Johnson em comunicado.

O Reino Unido forneceu mais de 500 milhões de libras (R$ 3,57 bilhões) para o mecanismo Covax, que distribui vacinas contra o coronavírus para países subdesenvolvidos.

– Convido meus colegas líderes do G7 a se unirem para pôr fim a esta terrível pandemia e prometo que não permitiremos que a devastação provocada pelo coronavírus volte a acontecer – finalizou o premiê britânico.

