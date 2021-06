Borracheiro é transferido após pneu estourar em Tailândia

O borracheiro Raimundo de Sousa, de 52 anos, foi transferido no início da tarde desta quinta (3), depois de sofrer lesões no rosto. O trabalhador calibrava o pneu de uma carreta quando o pneu estourou, na tarde de terça-feira (1).

De acordo com o diretor do Aeromédico, Nianco Reges, por muita sorte o borracheiro não teve lesões neurológicas, mas quebrou os ossos da face.

“Dico Borracheiro” como é conhecido, estava internado no Hospital Geral de Tailândia (HGT) para onde foi socorrido. O estado de saúde é estável.

Esse é o segundo acidente de mesma natureza que ele sofre, no mesmo local. Outros dois colegas de trabalho morreram após acidentes parecidos na borracharia, que fica localizada no trevo do distrito Palmares, a 65 km de Tailândia.

A família acompanhou o momento que Raimundo de Sousa foi levado do HGT até o aeromédico para transferência.

