Bosque atrai grande número de visitantes no feriado

Centenas de pessoas ocuparam nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, os espaços públicos de lazer de Belém. Um dos mais visitados foi o Bosque Rodrigues Alves, recentemente reaberto pela Prefeitura Municipal de Belém, que havia passado 72 dias de portas fechadas para serviços gerais de manutenção, além da necessidade de evitar aglomerações e fomentar quanto à necessidade de manter o isolamento para prevenir o contágio pela covid-19.



Segundo informações na portaria do Bosque, o movimento está aumentando a cada dia, especialmente nos sábados, domingos e feriados. No caso do dia de hoje, muitas famílias compareceram para apreciar a paisagem e verificar como ficou o espaço depois de todo esse tempo em que ficou fechado ao público.



Pequenos ambulantes que trabalham em frente ao Bosque também concordam que foi bem movimentado o dia de hoje, especialmente no período da manhã. Segundo dizem, a grande movimentação sempre ocorre logo cedo e vai diminuindo à medida que vai se aproximando do horário do almoço. Em geral, dizem, à tarde, o movimento é bem menor, pois as pessoas temem pelas chuvas que frequentemente caem na cidade. O que importa, conforme dizem, é que, agora, estão podendo voltar a trabalhar e, assim, “espantar o fantasma do desespero e do desemprego provocado pela pandemia. Aqui, no Bosque, além de se estar em contato com a natureza, com os bichos, estamos podendo nos sustentar com nossas família”, disse Josefa Mariana, que vende balões, pipocas e doces no local.

Foto: Agência Belém