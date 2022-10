Bosque, Mangal, Museu e praças são opções para as crianças

Hoje, quarta-feira, 12, feriado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil e dia das crianças, em Belém, há um leque de opções para quem quer levar a gurizada a passear. As opções são as tradicionais da capital paraense, mas o lazer é sempre algo diferente quando o assunto é brincadeira.



Na Praça Batista Campos, além do ambiente natural, há opções de brinquedos elétricos, castelo, brinquedos de parquinho e outros. O Bosque Rodrigues Alves e o Museu, Mangal das Garças e Parque Ambiental estão de portas abertas para receber a criançada. Os preços são módicos, mas, se a família não pode gastar muito, pode ir também à Praça da República, Ver-o-Rio, Estação das Docas, Portal da Amazônia e outros.



Nesses locais também há muitos tipos de brinquedos grátis e pagos, além de vendas de balões e brinquedos, lanches, água de coco, sorvetes, picolé e shoppes, entre outros.

O menino Khawã e seu irmão Pedro Lucas foram brincar nesta manhã. Eles aproveitaram para extravasar as energias. As crianças estavam ansiosas para chegar este dia e amanheceram agitadas. Foram brincar na Praça da República.



Também os vendedores aproveitaram para aumentar o faturamento. O José Júnior, que vende água de coco no Portal da Amazônia, disse que tem emprego fixo e que seu carro de venda de água de coco sai aos domingos e feriados para aumentar o rendimento familiar. Ele tem expectativa de boas vendas ao longo do dia.



“Água de coco e gostosa, refresca e quanto mais se toma, mais vontade se tem, e isso é bom pra gente que está vendendo”, falou.