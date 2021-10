Bosque oferece programação especial nesta Semana das Crianças

No Jardim Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) oferece programação especial para o Dia das Crianças, que acontece nesta terça-feira, 12. Cerca de duas mil pessoas são esperadas no espaço. A Semana da Criança segue até domingo, 17.

A programação conta com atividades infantis como contação de histórias, exposição de animais exóticos para educação ambiental e apresentação de personagens: super-heróis (Super-Homem, Homem Aranha e Hulk), Cosplay e muito mais.

Por conta da pandemia da covid-19, o Jardim Zoobotânico da Amazônia terá entrada do público reduzida. Só será permitida a venda de dois mil ingressos no local. Após a venda total das entradas, os portões do espaço serão fechados. A programação inicia às 9h e segue até às 16h. Os portões são abertos às 8h.

Nesta Semana da Criança a programação para a garotada se estenderá até domingo, dia 17. Nesta quarta, 13, e quinta, 14, haverá contação de histórias com Márcia Kambeba.

Já na sexta, 15, e sábado,16, será realizado o plantio de mudas. Para fechar a comemoração, no dia 17, ocorrerá uma exposição de animais exóticos para educação ambiental.

Programação para este feriado de 12 de outubro:

Das 9h às 12h – Exposição de animais exóticos para educação ambiental / Educação ambiental com Super heróis e cosplay;

Das 10h às 11h – Contação de história com Márcia Kambeba / Plantio de mudas.

Serviço

O Bosque Rodrigues Alves funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. A venda de ingressos acontece até às 16h ou conforme a lotação do espaço. A entrada no Bosque custa R$ 2,00, com direito a meia entrada para crianças de sete a 12 anos. Crianças até seis anos e idosos acima de 60 anos não pagam.

Texto: Antônio Santos

Colaboração: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira