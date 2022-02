Bosque Rodrigues Alves acolhe filhote de peixe-boi resgatado no Marajó 

Nesta última quarta-feira (16), o Bosque Rodrigues Alves recebeu um filhote de peixe-boi, que foi resgatado por um pescador, em um vilarejo do município de Muaná, situado no Arquipélago do Marajó.

O filhote de peixe-boi, é uma fêmea e foi batizado de Moana Joroquinha. O animal chegou ao jardim zoobotânico da Amazônia debilitada e em estado crítico de saúde, na qual foi tratada por veterinários voluntários e uma equipe do projeto Bioma.

De acordo com a médica veterinária voluntária, Ively Maluna, relatou que o filhote foi encontrado em estado crítico de saúde e que necessita de cuidados especiais para voltar á natureza.

“O animal está muito debilitado, muito desidratado. Provavelmente, estava à deriva ou preso malhado há bastante tempo, por isso, apresenta um estado bem crítico para a sua espécie. Esses animais nascem com uma condição corporal muito boa e são mantidos pela mãe. Então, tudo indica que está longe da mãe há muito tempo”, disse a veterinária.

De acordo Ively, Moana “também apresenta diversas marcas pelo corpo, dando indícios que a fêmea de peixe-boi pode ter sido vítima de alguma tentativa de caça ou captura, o que pode ter levado o filhote a encalhar”.

Para receber o animal, a equipe técnica do Jardim Zoobotânico realizou uma força tarefa, na qual preparou um tanque especial, para poder receber o filhote, que passa por exames e está aos cuidados de biólogos e veterinários do Bosque, além de voluntários.

“A gente tá tentando fazer o possível para salvar o filhote. Não estávamos preparados pra ambientar o animal, mas conseguimos montar um espaço para ele ficar e receber alimentação adequada. Ao longo da quarentena, nossa equipe vai fazer o possível para salvá-lo. Temos esperança que ele se recupere. É um filhote de um mês de idade, muito novinho, e precisamos ter o máximo de cuidado com ele”, destacou a veterinária do Bosque, Juliana Bitencourt.

A operação tem como prioridade o cuidado com o animal, para que ele tenha saúde restabelecida, o que exige cuidados para que a ação seja realizada conforme os trâmites da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), para legalizar a situação do animal.

“Como foi uma emergência, resolvemos fazer uma operação de urgência para salvar o animal. A gente sabe que existem

questões legais para mantê-lo no Bosque, então vamos sentar e verificar com a Semas, que é a responsável pela

legalização de todo tipo de fauna silvestre no estado do Pará”, disse o diretor do Departamento de Gestão de Áreas Especiais (DGAE) da Semma.

Moana vai permanecer no bosque apenas para se recuperar, ou seja, o espaço está sendo usado como mantenedor provisório. A ideia é solta-lo na natureza quando estiver totalmente recuperada. Para isso, será solicitado á Semas apoio técnico para ajudar o Bosque a salvar a vida da Moana.

