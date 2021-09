Bosque Rodrigues Alves anuncia projeto de inclusão de pessoas com deficiência

O Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves é uma área de preservação ambiental, localizado no bairro Marco, em Belém. O espaço foi inaugurado em 1883 e abriga mais de 80 mil espécies de flora e fauna da Amazônia. Recebe uma média de 20 mil visitantes por mês.

Fechado por mais de 70 dias por prevenção no período de pico da pandemia da covid-19, o Bosque Rodrigues Alves reabriu dia 20 de maio. A principal novidade de um dos locais mais tradicionais de lazer da capital paraense é o Jardim Sensorial. A área é destinada a promover experiências de contato com a natureza para pessoas com deficiência visual. Nele, as pessoas cegas podem estimular outros sentidos como tato e olfato.

De portas abertas à inclusão

Uma outra novidade, criada pelo Departamento de Gestão de Áreas Especiais (DGAE) no Bosque Rodrigues Alves, é o Projeto Portas Abertas, que terá início neste mês de setembro. É um projeto de inclusão e sociabilidade de pessoas com deficiência física ou cognitiva no parque ecológico para desenvolvimento de atividades terapêuticas, ou não, voltadas à sociabilidade e inclusão destes grupos em espaços de uso coletivo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem no mundo aproximadamente 610 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. O conceito de deficiência inclui uma grande variedade de características físicas, intelectuais ou sensoriais decorrentes de acidentes ou de doenças adquiridas ou de nascença. Portanto, é muito importante que espaços e políticas públicas sejam disponibilizados para esse público.

A primeira parceria estabelecida para inauguração do projeto Portas Abertas foi com a Associação de Assistência Social, Educação e Inclusão ao Transtorno do Espectro Autista (Aseita), entidade sem sem fins lucrativos, que atua na divulgação, conscientização e oferece terapias especializadas para pessoas com transtorno do espectro autista. A metodologia aplicada no projeto é de responsabilidade das escolas e entidades.

O Bosque Rodrigues Alves está aberto para que órgãos, associações e entidades da sociedade civil possam se inscrever no projeto e usufruírem deste espaço, em dia específico da semana, onde poderão exercer suas atividades e aproveitar tudo que o parque oferece aos visitantes.

A instituição que queira participar pode fazer uma solicitação ao bosque e será agendado a programação.

Contato: (91) 98877-3256 Sarah Carneiro (91) 982302988 Alexandre

Email: degae@semma.pmb.gov.br

O horário de funcionamento atual do Bosque Rodrigues Alves, para o público em geral é de quarta-feira a domingo, das 9h às 14h. A entrada custa R$ 2. O Bosque está localizado na avenida Almirante Barroso, nº 2.305, no bairro do Marco.

Texto: Danielle Bastos

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira