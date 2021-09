Bosque Rodrigues Alves comemora ‘Dia da Árvore’ com programação especial

Belém comemora o Dia da Árvore, celebrado nesta terça-feira (21), com programação especial no Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves. As atividades ocorrem o dia todo e são voltadas para o público em geral. Também serão recebidas crianças com com autismo e síndrome de Down para visitas monitoradas.

A programação do Dia da Árvore coincide com as atividades do projeto ‘Bosque de Portas Abertas’, que recebe crianças atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Belém).

Haverá visitas monitoradas pelos espaços do bosque como trilhas, jardim sensorial, caverna e lago da sereia. O público poderá participar de plantio, doação de mudas e exposição de sementes e de orquídeas.

Segundo a Prefeitura de Belém, a proposta é celebrar o Dia da Árvore e incentivar as pessoas a contribuírem com a arborização da cidade.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: João Gomes / Comus