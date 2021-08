A informação é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente suspendeu a visitação pública ao Bosque Rodrigues Alves – Jardim Botânico da Amazônia, desta terça-feira (17) até a próxima quinta-feira (19).

De acordo com a Semma, a interrupção da visitação pública ocorre por causa dos serviços de limpeza de lagos e trilhas, como parte dos preparativos para a programação de aniversário do Bosque, a ser comemorado no próximo dia 25 de agosto.