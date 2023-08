Bosque Rodrigues Alves oferece programação especial para comemorar 140 anos

Começou nesta terça-feira (22) uma programação especial em alusão aos 140 anos do Bosque Rodrigues Alves, celebrado nesta próxima sexta-feira (25). A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), oferece ao longo desta semana diversas atividades para o público visitante.

Será uma semana de atividades lúdicas, entretenimento, além de conscientização ambiental, ecológica e de preservação do patrimônio cultural, da vida silvestre e natural. E no domingo, haverá meio-dia, uma roda de carimbó em frente ao chalé de ferro, próximo à travessa Pirajá, para marcar o encerramento da programação festiva.

Entre as atividades que serão realizadas no local, estão a promoção de trilhas ecológicas, campanha de educação ambiental, pinturas temáticas, exposição de orquídeas do bioma Amazônico, exposição de animais taxidermizados, contação de histórias, exposição da Jiboia Pérola, exposição do gavião Asa de Palha, além de atividades com a equipe da VetKids e plantio de mudas de espécies em extinção.

Confira a programação completa:

22 de agosto a 24 de agosto – Terça a quinta-feira

8h às 12h – Exposição de animais taxidermizados;

8h às 12h – Exposição de crânios de animais silvestres;

10h – Trilhas ecológicas; e

10h – Oficina de Educação Ambiental

Local: Próximo ao recinto da arara azul.

9h às 12h – Pinturas históricas; e

8h às 12h – Exposição de orquídeas do bioma Amazônico

Local: Epifitário.

8h às 12h – Campanha de educação ambiental

Local: Portão principal do Bosque.

Programação Final de Semana

25 de Agosto (sexta-feira)

10h às 12h – Atividade “Preservar a vida em todas as suas formas” comandada pelo Batalhão de Polícia Ambiental

Local: Coreto de Ferro.

9h às 12h – Exposição de animais taxidermizados

Local: Próximo ao recinto da arara azul.

9h às 12h – Exposição de crânios de animais silvestres

Local: Espaço multiuso brinquedoteca.

11h30 – Plantio de espécies da Amazônia

Local: Canteiros 59, 39 e 40.

9h às 12h – Exposição de orquídeas do bioma amazônico

Local: Epifitário.

10h às 12h – Pinturas históricas

Local: Brinquedoteca.

10h às 12h – Campanha de Educação Ambiental

Local: Portão Principal do Bosque.

11h – Exposição da Jibóia Pérola – desmistificando mitos sobre as cobras

Local: Entrada principal.

26 de Agosto (sábado)

8h às 12h – Exposição de animais taxidermizados

Local: Oficina da brinquedoteca.

8h às 12h – Exposição de crânios de animais silvestres

Local: Espaço multiuso brinquedoteca.

9h – Contação de histórias

Local: Ruínas do Castelo.

8h às 12h – Atividades com a equipe da VetKids

Local: Entrada principal.

9h às 12h – Atividade “Preservar a vida em todas as suas formas” comandada pelo Batalhão de Polícia Ambiental

Local: Coreto de Ferro.

10h – Trilhas em parceria com as escolas municipais

Local: Entrada principal.

10 – Oficina de Educação Ambiental

Local: Próximo ao recinto da arara azul.

9h às 12h – Pinturas históricas

Local: Brinquedoteca.

9h às 12h – Exposição de orquídeas do bioma Amazônico

Local: Epifitário.

9h às 12h – Campanha de Educação Ambiental

Local: Portão principal do Bosque.

27 de agosto (domingo)

8h às 12h – Exposição de animais taxidermizados

Local – Oficina da brinquedoteca.

8h às 12h – Exposição de crânios de animais silvestres

Local: Espaço multiuso brinquedoteca.

9h – Contação de histórias

Local: Ruínas do Castelo.

9h às 12h – Atividade “Preservar a vida em todas as suas formas” comandada pelo Batalhão de Polícia Ambiental

Local: Coreto de ferro.

8h às 12h – Atividades com a equipe da VetKids

Local: Entrada principal.

10h – Oficina de Educação Ambiental

Local: Próximo ao recinto da arara azul.

9h às 12h – Pinturas históricas

Local: Brinquedoteca.

8h às 12h – Exposição de orquídeas do bioma Amazônico

Local: Epifitário.

8h às 12h – Campanha de Educação Ambiental

Local: Portão principal do Bosque.

11h – Exposição do gavião Asa de palha – conhecendo um pouco mais das aves de rapinas

Local: Entrada principal.

12h – Plantio de encerramento da programação de aniversário do Bosque

Local: Canteiro.

12h – Encerramento da programação com roda de carimbó

Local: Estacionamento do Bosque (em frente ao Chalé de Ferro).

Foto: Joyce Ferreira/ Comus Belém