Bosque Rodrigues Alves recebe pirarucus e abre para visitação

O Bosque Rodrigues Alves é considerado um verdadeiro santuário da fauna e da flora amazônica. Por esse motivo, o Jardim Zoobotânico da Amazônia recebeu, na última segunda-feira, 30, duas espécies de pirarucu, intitulada Arapaima gigas, que estão entre os maiores peixes de água doce do Brasil e ameaçados de extinção devido à pesca predatória.

Os animais, duas fêmeas com aproximadamente 60 quilos cada, foram doados pela Gerência de Fauna e Recursos Pesqueiros a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que recebeu os peixes voluntariamente de um criadouro conservacionista, localizado no município de Ananindeua.

O transporte delas foi realizado pelo Departamento de Gestão de Áreas Especiais (Dgae) da Semma, do Mangal das Garças e da diretoria de fiscalização da Semas. A ação ainda contou com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA).

Segundo o diretor do Bosque Rodrigues Alves, Alexandre Mesquita, “para a direção do Bosque é gratificante receber os animais, sobretudo, por se tratar de animais ameaçados de extinção. Assim, a gente contribui com a preservação da fauna amazônica”.

Os peixes foram avaliados pela equipe de veterinários e biólogos do Bosque Rodrigues Alves. Os animais estão à disposição do público no recinto dos pirarucus.

Serviço:

As visitas ao Jardim Zoobotânico da Amazônica podem ser realizadas de quarta a domingo, das 8h às 14h.

Texto: Paloma Lobato

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação