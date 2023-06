Bosque Rodrigues Alves recebe plantio de árvores em comemoração ao Dia do Meio Ambiente

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma), tem reforçado a política pública de arborização na capital paraense. Um exemplo disso é que o Bosque Rodrigues Alves recebeu, nesta segunda-feira, 5 de junho, data em que é comemorado o Dia do Meio Ambiente, o plantio de mais de cem mudas de árvores.

O plantio simbólico dos vegetais foi realizado pelos alunos do Programa de Atendimento às necessidades específicas do Transtorno do Espectro Autista (Proatea), do Centro de Referência em Inclusão Educacional “Gabriel Lima Mendes” (Crie), assim como alunos da EMEI Raimunda Lucia Guerreiro.

Experiências únicas – O contato com a natureza permite que as crianças com TEA tenham experiências variadas e ricas com diversos estímulos sensoriais. Josiane Albuquerque, mãe do pequeno Thiago Albuquerque, de 6 anos, destacou a importância da experiência que o plantio de árvore proporcionou para o seu filho.

“Ter esse contato melhor com o meio ambiente é muito importante para ele. Ver meu filho plantando uma árvore aqui nesse lugar tão importante pra cidade é motivo de orgulho. Me sinto muito feliz e agradecida. Esse tipo de atividade é fundamental para o tratamento dele, porque ajuda na socialização, ajuda a ter contato com a terra e traz novas sensações”, ressaltou Josiane.

Para a mãe do pequeno Pedro Cristo, de apenas 2 anos e 10 meses, estudante da EEMEI Raimunda Lucia Guerreiro, Lívia Lino, fazer parte da programação em comemoração ao Dia do Meio Ambiente é importante para mostrar aos pequeninos a importância do cuidado com a natureza.

“É maravilhoso e gratificante participar desse momento com o meu filho, que ama animais, ama as plantas. O Bosque sempre fez parte da minha vida, sempre vivi aqui e acho muito bacana esse tipo de programação para trazê-lo pra perto da natureza, já que não temos muitos espaços como esse em Belém. É um momento único e marcante e quero que ele cresça entre os animais, as plantas e que valorize a natureza”, ressaltou Lívia.

A atividade faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, baseada no tema “A Mudança Climática em Nossas Mãos”. “Hoje, a nossa missão é fazer com que desde criança, as pessoas passem a interagir com o meio ambiente. Fazer com que se aproximem ainda mais do Bosque Rodrigues Alves, para vivenciar esses momentos únicos. Afinal, elas vão ter uma marca registrada aqui, já que eles vão poder dizer que plantaram uma árvore aqui”, destaca a diretora do Bosque Rodrigues Alves, Valéria Titan.

Entre as espécies plantadas durante a atividade estão o cumaru, mogno, angelim, mogno brasileiro e cujaçu. Além do plantio, as crianças participaram de trilha monitorada, onde puderam conhecer um pouco mais sobre os animais que vivem no Jardim Zoobotânico da Amazônia, abordagem sobre a não alimentação dos animais do Bosque Rodrigues Alves, exposição de animais taxidermizados e muita diversão na brinquedoteca.

Texto: Paloma Lobato

Fonte: Agência Belém/Foto: Paloma Lobato/Ascom Semma