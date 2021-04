Botafogo e ABC se enfrentam nesta quarta na Copa do Brasil

O Botafogo visita o ABC, nesta quarta-feira (14) a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), pela 2ª fase da Copa do Brasil. O confronto, em jogo único e eliminatório, definirá quem avançará na competição, abocanhando um prêmio de R$ 1,7 milhão. Caso prevaleça a igualdade no tempo normal, a vaga será decidida nas penalidades máximas.

Os donos da casa estão na quarta posição do Campeonato Potiguar, com dois jogos a menos do que os líderes (América-RN e Globo). No último sábado (10), perderam para o Bahia por 2 a 1 e acabaram eliminados da Copa do Nordeste. Pela Copa do Brasil, o time do técnico Sílvio Criciúma empatou por 1 a 1 com o Rio Branco de Venda Nova e levou a classificação, pois o regulamento previa essa vantagem nesta etapa para a equipe melhor posicionada no ranking da CBF.

⚫⚪ Grupo voltou aos treinos nesta segunda-feira (12) e o treinador Sílvio Criciúma comandou um trabalho técnico-dinâmico através de mini-jogos.#ABCFC#OMaisQueridoDoRN pic.twitter.com/jHuYiZ64DN — ABC Futebol Clube (@ABCFC) April 13, 2021

O Glorioso do Rio de Janeiro chega à etapa após golear o Moto Club por 5 a 0 em São Luís. No entanto, o time do treinador Marcelo Chamusca está fora do G4 no Campeonato Carioca e acumula seis empates em dez jogos nesta temporada, contabilizando ainda três vitórias e apenas uma derrota.

Foco total na Copa do Brasil 👀🇧🇷



Fogão treina no Nilton Santos para enfrentar o ABC. É semana de decisão! #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/RgNpCISCAZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 12, 2021

Os botafoguenses têm problemas no ataque. Além de Matheus Babi, já anunciado como novo jogador do Athletico-PR, Chamusca não deve contar com Rafael Navarro, machucado. A solução pode ser a revelação da base Matheus Nascimento, de apenas 17 anos.

Fonte: Agencia Brasil / Por: Rodrigo Ricardo