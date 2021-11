Botafogo-PB cita “ética e decência” e diz não acreditar que o Paysandu entregará o jogo para o Criciúma

O Botafogo-PB se pronunciou, nesta sexta-feira, sobre a polêmica que vem cercando a rodada final do Grupo C do quadrangular final da Série C do Brasileiro, envolvendo o jogo entre Paysandu e Criciúma. O mal-estar foi gerado a partir da fala de um radialista catarinense, no último domingo, que sugeriu que o Tigre pagasse uma folha salarial do Papão em troco de favorecimentos ao longo dos 90 minutos, que serão jogados em Belém, e que podem atrapalhar o Belo na briga pelo acesso na Série B de 2022.

O Grupo C tem o Ituano com o acesso já garantido, o Botafogo-PB e o Criciúma brigando pela segunda vaga e o Paysandu já eliminado. O Galo de Itu recebe o Belo e precisa apenas do empate para se classificar para a final, enquanto que o time paraibano tem que vencer para não depender do resultado do jogo entre o Papão e o Tigre. É aí que entra a relação entre um jogo e outro, porque os catarinenses precisam vencer e torcer por um tropeço botafoguense. Só assim para ficar com a vaga na Série B de 2022, eliminando, assim, o Alvinegro da Estrela Vermelha.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE MOMENTO NO GRUPO C:

1º Ituano – 10 pontos

2º Botafogo-PB – 8 pontos

3º Criciúma – 6 pontos

4º Paysandu – 2 pontos

Na última quarta-feira, o Criciúma lançou uma nota de repúdio em suas redes sociais, manifestou indignação com o comentário proferido e citou até trecho do Estatuto do Torcedor que falam sobre corrupção passiva.

Às vésperas do confronto mais importante da temporada, o Botafogo-PB declarou, também em nota, que “alguns valores num profissional, como a ética e a decência, são inegociáveis”, depois de relembrar que o Paysandu já está eliminado matematicamente da competição. Confira:

Antes da diretoria executiva do Botafogo-PB se pronunciar oficialmente, o técnico Gerson Gusmão já havia falado rapidamente sobre o assunto, na coletiva dessa quinta-feira, quando a delegação alvinegra ainda estava em João Pessoa. Ao ser indagado, ele blindou o elenco, garantiu que os atletas estão com a cabeça totalmente voltada para a partida e afirmou que a direção do clube estava tomando as rédeas de toda polêmica.

A decisiva partida entre Ituano e Botafogo-PB tem início às 17h deste sábado, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O confronto na Curuzu, entre Paysandu e Criciúma, acontece no mesmo horário.

Confira a íntegra da nota do Botafogo-PB:

O Botafogo Futebol Clube joga sua partida mais importante da temporada neste sábado diante do Ituano, em Itu. Porém, é do conhecimento de todos que um outro jogo, este entre Paysandu e Criciúma no estádio da Curuzu, em Belém do Pará, pode interferir diretamente no destino do Belo ao final da rodada.

Muito embora a equipe do Paysandu não tenha mais chances matemáticas de lutar pelo acesso, todos que fazemos o Botafogo Futebol Clube acreditamos que nenhum profissional, qualquer que seja, sobretudo do futebol, um esporte de resultados, entre para fazer seu trabalho sem dar o seu melhor. Alguns valores num profissional, como a ética e a decência, são inegociáveis.

Por isso, nós, o Botafogo Futebol Clube, acreditamos que os profissionais que fazem o Paysandu, essa instituição centenária, um dos grandes patrimônios do povo do Pará e do Norte brasileiro, entrarão neste sábado na Curuzu para dar o melhor e honrar a história desse clube de tanta tradição.

Como nordestinos, sabemos a fibra e a força do povo do Norte. Temos muito em comum, sabemos dos obstáculos históricos que nos aproximam. Diante do muito que foi veiculado na imprensa de Santa Catarina, comentários que colocaram em questão a integridade e a honestidade dos profissionais do Paysandu e dos seus gestores, o Botafogo Futebol Clube repudia veementemente esse tipo de ilação e se solidariza com atletas, comissão e diretoria do Paysandu.

Desejamos sorte a todos, que o acesso seja decidido no mérito esportivo, jamais por pressão de bastidores ou clima de instabilidade instalado pela imprensa.

Diretoria Executiva

Botafogo Futebol Clube

Fonte ge.globo.com