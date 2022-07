Na noite deste domingo (24), a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C será de grandes emoções para as equipes do Botafogo-PB e do Clube do Remo, que lutam por uma das oito vagas na próxima fase da 3ª divisão.

O confronto será no Estádio Almeidão, em João Pessoa na Paraíba, a partida inicia ás 19h, e contará com a transmissão ao vivo pelo canal no Youtube de A Provincia do Pará, e com a equipe da Radio Super Marajoara AM1130 com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

O Botafogo-PB vem de uma virada contra o Ypiranga-RS que resultou no placar de 2 a 1, fora de casa, isso contribuiu bastante para manter a equipe na luta por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe está na quarta colocação com 25 pontos.

Já o seu adversário, o Clube do Remo, que estava curtindo o G-8 após vencer o ABC, caiu uma posição devido a vitória do Volta Redonda. Atualmente a equipe soma 21 pontos na tabela, e hoje pretende voltar pra casa com a classificação para a segunda fase.

Agora é hora de torcer pelo seu time e acompanhar todos os lances ao vivo em nossos canais de comunicação.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação