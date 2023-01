Nesta quinta-feira (19), Botafogo-SP e Palmeiras entram em campo pelo Campeonato Paulista, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato 2023. A partida terá cobertura completa pelo canal no YouTube de A Província do Pará a partir das 21h30.

O Botafogo-SP venceu por 2 a 0, o Portuguesa. A expectativa é manter-se de pé e não perder dentro de casa.

Já o seu adversário o Palmeiras teve uma estreia sem gols e terminou a ultima partida empatado com zero a zero contra o São Bento no ultimo sábado (14).

Foto: Divulgação