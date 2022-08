Hoje (13) tem futebol e quem entra em campo é o Botafogo-SP e o Clube do Remo para disputar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo será no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), no horário das 17h. o Jogo terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube de A Provincia do Pará e pela rádio Super Marajoara AM1130.

O Botafogo já está classificado para a próxima rodada da competição, a equipe está na sexta posição, com um total de 29 pontos, o objetivo nesta tarde é ganhar para tentar entrar no G-4, o que pode favorecer na etapa do quadrangular jogando em casa.

Já o seu adversário o Remo é o 8º colocado na tabela com um total de 26 pontos, para os leoninos a tarefa é ganhar para ter maiores chances de classificação no quadrangular. Mesmo com a possibilidade de vencer hoje, o Leão precisa torcer para que o Aparecidense e o Vitória não vençam com um resultado de pontos no placar maior que o dele. Em caso de empate ou se perder, não vai restar pro time azulino a não ser ter que ficar secando seus adversários na competição.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira