Botafogo tenta retomar ponta do Brasileiro diante do Bragantino

Tentando retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, que perdeu para o Palmeiras (que venceu o Internacional por 3 a 0) na noite de ontem, sábado, 11, o Botafogo visita o Bragantino, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo, 12, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vivendo um momento de grande pressão na competição, após chegar à quarta derrota consecutiva, novamente em revés de virada de 4 a 3, mas desta vez para o Grêmio na última quinta-feira, 09, a equipe de General Severiano sabe que vencer é fundamental para manter vivo o sonho do título Brasileiro.

Neste contexto a permanência do técnico Lúcio Flávio começa a ser muito questionada e uma possível mudança passa a ser especulada. Tiago Nunes, que acaba de deixar o Sporting Cristal (Peru), aparece como um forte candidato ao cargo no caso de mudança.

Porém, o adversário do Botafogo neste domingo é outro candidato ao título, o Bragantino. Apesar de ocupar a 4ª posição da classificação com 58 pontos, o Massa Bruta chega ao confronto em um momento de instabilidade, após derrota de 1 a 0 para o São Paulo na última quarta-feira, 08.

Imagem: Agência Brasil