BOTAFOGO X MADUREIRA | CAMPEONATO CARIOCA | 26.01.2023

Na noite desta quinta-feira (26), o Botafogo vai enfrentar o Madureira no Estádio Luso-Brasileiro, na zona norte do Rio de Janeiro pela quarta rodada do carioca, às 19h30. A partida terá cobertura ao vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

O Botafogo tem um jogo a menos do que a maioria dos adversários, devido ao clássico com o Vasco ter sido adiado. Atualmente o glorioso está no sexto lugar com três pontos conquistados. Na partida de logo mais, é esperado a atuação do grupo principal.

Já o seu adversário, Madureira, não está em uma das sua melhores fases. A equipe vem de um empate com o Vasco e Flamengo, além de uma derrota para o Fluminense.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação