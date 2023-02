BOTAFOGO X NOVA IGUAÇU | CAMPEONATO CARIOCA | 01.02.2023

Nesta quarta-feira (01), o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu pelo campeonato carioca. A partida será no Estádio Luso-Brasileiro, com início a partir das 19h, com cobertura ao vivo pelo canal no Youtube de A Província do Pará.

Após o Botafogo vencer o Fluminense na última rodada, a equipe está com a moral lá em cima, e se o Glorioso quiser se tornar o líder na competição, vai precisar ganhar o jogo de hoje, e só isso não basta, pois vai depender também de outros resultados.

Já o seu adversário, o Nova Iguaçu está em nono lugar com cinco pontos. Durante os duelos contra os grandes times, perdeu por 1 a 0 para o Fluminense e 5 a 0 para o Flamengo.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira