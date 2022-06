Botafogo X São Paulo | Brasileirão Série A | 16.06.2022

Neste ferido de Corpus Christi, o Botafogo enfrenta o São Paulo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, a partir das 16h desta quinta-feira (16) com cobertura ao vivo pelo canal de A Província do Pará.

Passando por um momento conturbado, que além de quatro derrotas consecutivas no seu histórico do campeonato, teve o CT invadido por membros da organizada Fúria Jovem que faziam cobranças a jogadores que estavam em treinamento, e ainda, também não vai poder contar com três jogadores devido complicações físicas, o Botafogo vai precisar reagir no jogo de logo mais, para poder deixar a zona de rebaixamento. Após ter o seu CT invadido o clube precisou registrar um boletim de ocorrência e ainda contou para polícia que havia três manifestantes armados.

Seu adversário, o São Paulo vai correr para conseguir sua primeira vitória fora de casa, apesar de não conseguir vencer a quatro jogos, atualmente a equipe está na 5º posição na tabela com um total de 18 pontos.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação