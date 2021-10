Botijão de gás custa 9% do salário mínimo pela 1ª vez em 13 anos

Os brasileiros que precisaram substituir o botijão de 13 kg de GLP (gás liquefeito de petróleo) para cozinhar na semana passada tiveram que desembolsar, em média, R$ 98,67, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O valor corresponde a 8,97% do salário mínimo, de R$ 1.100, e equivale ao maior percentual em comparação com o piso da remuneração oferecida aos trabalhadores desde o início de 2008, segundo informações compiladas pelo site Observatório Social da Petrobras.

Conforme os levantamentos, houve uma tendência de queda da proporção entre o GLP e o salário mínimo ao longo da maior parte do século, interrompida entre os anos de 2015, quando um botijão de 13 kg chegou a representar 5,7% da remuneração mínima, e 2017.

Caso o reajuste de 7,2% no preço do gás de cozinha anunciado pela Petrobras nas refinarias seja repassado integralmente aos consumidores, o valor médio cobrado pelo botijão de 13 kg pode chegar a R$ 105,80 e se aproximar de 10% do salário mínimo, o que não ocorre desde março de 2006.

Os dados da ANP, no entanto, mostram que o valor cobrado pelo botijão já é encontrado por mais de 10% do salário mínimo em todas as regiões do Brasil. No Norte, Sul e Centro-Oeste, o preço máximo supera R$ 130, ou mais de 11% da remuneração mínima dos brasileiros.

O levantamento do Observatório Social da Petrobras também compara o atual salário mínimo com a variação de outros combustíveis. Para a gasolina, a trajetória de alta iniciada em junho de 2020 foi mantida e o ato de abastecer 100 litros do combustível custa hoje mais de R$ 600, o equivalente a mais da metade (55%) do salário mínimo.

Já no caso do diesel e do etanol, que também seguem em alta nos últimos meses, um abastecimento de 100 litros custa, com ambos os combustíveis, 43% da remuneração mínima paga aos profissionais no Brasil. Já para os motoristas que usam o GNV (gás natural veicular), o desembolso para cada 100m² representa 38% do mínimo.

A Petrobras afirma que as recentes altas refletem a elevação do preço do petróleo no mercado internacional, que foi afetado pela oferta limitada e pelo crescimento da demanda mundial pelo combustível, além da taxa de câmbio com a valorização do dólar ante o real.

“Esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras”, explicou a estatal na última semana.

Fonte Portal R7