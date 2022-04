Botijão de gás deve amanhecer mais barato hoje em Belém

A Petrobras anunciou no inicio da tarde de ontem, sexta-feira, 8, redução de 5,58% no preço do Botijão de Gás de Cozinha (GLP) na Refinaria. Ainda segundo a empresa, esta redução entra em vigor no Pará e em todo o Brasil, a partir deste sábado, 9. Este novo anuncio é o segundo feito pela estatal do petróleo este ano (Janeiro-Abril/2022) no preço do botijão, e também é o primeiro com autorização de queda no preço do produto na Refinaria. A última alteração no preço do produto foi anunciada no dia 10/03/2022, com aumento de 16,1%.



O balanço efetuado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA com base em dados da Agência Nacional do Petróleo – ANP mostra que em média o preço do botijão de Gás de 13 kg foi comercializado em Belém em postos de vendas na semana passada (27/03 a 02/04/2022) a R$ 117,44, com o menor preço a R$ 110,00 e o maior a R$ 140,00.



Ainda de acordo com o Dieese/PA, mesmo com este anúncio de queda, o preço do Botijão do Gás de Cozinha no Estado do Pará continua entre os mais caros do país e varia de preço entre as várias regiões do Estado, alcançando em algumas, valores que chegam a R$ 150,00 por unidade.



Os recentes aumentos nos preços dos combustíveis produzem um efeito dominó nos preços de produtos, bens e serviços na economia como um todo. No Pará, os aumentos sequenciais nos preços dos combustíveis, têm se refletido fortemente em aumentos de preços generalizados e, consequentemente aumento de inflação e perda de poder aquisitivo da população.



Com este anuncio de queda 5,58% no preço do Botijão de Gás de Cozinha, a expectativa agora é que esta redução também possa chegar aos consumidores finais nos postos e demais locais venda do produto. Assim, comenta Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, “é esperar pra ver”.

Foto: Divulgação