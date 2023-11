Boulevard da Gastronomia chega para incrementar o turismo em Belém

Foi inaugurado pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o Boulevard da Gastronomia, um espaço novo para incrementar o turismo e oferecer o que há de melhor da culinária paraense no centro da capital paraense. O novo espaço de lazer fica na Praça do Pescador, em frente à Estação das Docas.

“O espaço ficou bem agradável, até porque ele contempla várias funções, os pedestres, quem vem passear com os seus pets, é um espaço bem multiuso e um local pra gente aproveitar a culinária paraense”. O entusiasmo é de Sandro Brito, visitante do novo espaço de lazer de Belém: o Boulevard da Gastronomia, resultado de um grande projeto de revitalização na área pública, com foco na gastronomia paraense, reforçando o título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), executou a obra e, agora, o espaço possui novo calçamento com acessibilidade, ciclofaixa, iluminação moderna de LED, paisagismo e muitos outros benefícios para o lazer de todos.

Com a entrega da obra em 100% pela Seurb, no último sábado, 25, outras secretarias como a Belemtur, Fumbel, Secon e Codem vão desenvolver as programações para o espaço. O secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, informou que “o acesso pela travessa 1º de Março foi interditado para automóveis, mas para os visitantes e motoristas que desejam acessar o centro comercial, podem se dirigir pela travessa Padre Prudêncio”.

É a transformação do Boulevard Castilhos França, em um grande corredor gastronômico e cultural. “Com essa obra, a proposta é deixar a via livre para os pedestres, uma vez que a ausência dos carros transforma completamente o ambiente da cidade, deixando a avenida aberta e ser mais uma opção de lazer que antes não tinha”, explicou o titular da Seurb.

“Foram instalados também equipamentos urbanos, realizada a instalação de um moderno sistema de iluminação, para que as pessoas utilizem o espaço no horário da noite, além de oferecer à população espaços de convivência para que se possa usufruir bastante do espaço”, detalhou o gestor. “Éobra uma obra importante intervenção urbanística, para ser um polo turístico e cultural, para fortalecer a economia, gerar emprego e renda, além de possibilitar um novo espaço de convivência para os moradores de Belém, para turistas e para quem vem para a COP-30″, completou.

SÍTIO ARQUEOLÓGICO

Antes do espaço ser entregue à população, o projeto do Boulevard da Gastronomia foi elaborado para respeitar os elementos do local que são tombados pelo patrimônio. Por causa disso, arqueólogos acompanharam o dia a dia da obra, assim como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realizou diversas visitas técnicas de fiscalização.

Por se tratar de um sítio arqueológico, abaixo do asfalto da via, havia paralelepípedos tombados pelo patrimônio, mas com a escavação para adequação do novo piso, o processo de restauração foi acompanhado diariamente pelos arqueólogos para garantir a preservação de artefatos e da história da cidade.

A arquiteta do Departamento de Planejamento Urbano da Seurb e fiscal da obra, Tatiane Lins, comenta que avia, antes utilizada por automóveis, “agora é um grande Boulevard com mobiliário urbano visando, futuramente, que novos empreendimentos se instalem no local para reforçar o título de gastronomia”.

O projeto para o espaço passou por várias etapas, com a participação da população e empresários para a aprovação de cada momento do projeto, incluindo a decisão de interdição da via, para que se transformasse em um espaço de lazer a todos os visitantes.

O ESPAÇO

O Boulevard da Gastronomia foi completamente revitalizado com a instalação de luminárias de LED, restauro de monumentos, troca de pisos, novo paisagismo, nova pintura, calçadas acessíveis, bancos, lixeiras, ciclofaixa e ainda recebeu a instalação de bicicletários.

Para reforçar a gastronomia local, vários permissionários e empreendedores participaram do evento de inauguração. “Esse local foi totalmente repaginado com outra pegada e uma grande quantidade de público. Acho muito legal essa transição, unindo a música com a gastronomia, que tem tudo a ver com a nossa cidade”, comentou o empreendedor Bruno Ayres.

Agora, a população pode frequentar o Boulevard da Gastronomia para diversas atividades, pois há a integração da ciclofaixa para os ciclistas, espaço para as pessoas que praticam atividade físicas, comerciantes do entorno e de outros pontos da cidade, artistas, turistas e a população como um todo.

Imagem: Agência Belém