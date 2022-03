Bouvelard Shopping tem princípio de incêndio na manhã desta sexta-feira

Atualizado as 09h40

Um princípio de incêndio no Boulevard Shopping-Center, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Reduto, área nobre de Belém, deixou moradores vizinhos e funcionários que chegavam para o turno de trabalho assustados. O Corpo Militar de Bombeiros do Estado foi prontamente acionado e já controlou a situação.

O Repórter Jimmy Night conversou com uma testemunha identificada como Denis, que tem uma loja no andar onde aconteceu o principio de acidente, na qual informou que ocorrido aconteceu no quarto piso, na área da praça de alimentação, o homem disse que resolveu evacuar a equipe de sua loja por precaução e que os bombeiros foram dar suporte para a loja em que ocorreu a situação.



No princípio, por medida de segurança, funcionários deixaram o monumental prédio e não há informações sobre se o shopping reabrirá normalmente nesta sexta-feira, 18.

O princípio de incêndio se registrou antes das 8h, mas às 8h15, os bombeiros já estavam no local, segndo informações do Centro Integrado de Operações – CIOP.



PROVIDÊNCIAS

Para facilitar a ação dos Bombeiros, a Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob, da Prefeitura de Belém, informou ter interditado o trânsito de veículos pela Doca de Souza Franco entre as ruas Manoel Barata e Boaventura da Silva.

Dezenas de curiosos se postaram em frente ao local, pelo outro lado do canal da Doca, para ver o que estava acontecendo. Foram feitas imagens de vídeo que já viralizam pelas redes sociais.

A PROVÍNCIA DO PARÁ segue acompanhando os fatos.