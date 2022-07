Boxe paraense conquista medalhas de prata e bronze no Campeonato Brasileiro Elite

O Pará conquistou três medalhas no Campeonato Brasileiro de Boxe Masculino e Feminino, realizado no Rio de Janeiro. Uma de prata e duas de bronze.

A medalha de prata foi ganha pelo pugilista Michael Trindade, categoria 48 kg. Medalhas de bronze foram obtidas pelas atletas Taynná Cardoso, 54 kg e Alana Cristina Lima nos 52 kg.

O Pará participou do campeonato com nove atletas que enfrentaram dificuldades financeiras para o deslocamento ao Rio de Janeiro.

O técnico Osimar Barroso viajou de ônibus custeando sua própria passagem.

“É parabenizar os nossos atletas pela brilhante participação no campeonato. Uma competição de alto rendimento e nós subimos ao pódio três vezes”, afiançou Rafael Lima, presidente da Federação Paraense de Boxe – FPB.

A Confederação Brasileira de Boxe – CBBoxe montou uma gigantesca estrutura no Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, local da competição, para receber os vinte estados brasileiros participantes do campeonato.

O presidente da Confederação, Marcos Brito, disse que a CBBoxe demonstrou a sua capacidade de promover eventos de Boxe Olímpico com estrutura equivalente aos grandes eventos internacionais.

Bahia segue com sua hegemonia no pugilismo brasileiro. Foi campeã no masculino com 22 pontos. São Paulo, vice, 15. Paraná, terceiro lugar. com 14 pontos.

Na categoria feminino, Bahia marcou 23 pontos. Rio de Janeiro, 9 e Santa Catarina, 5 pontos.

