Boxeador Hebert Conceição avança às quartas em Tóquio

Próximo desafio do brasileiro será no domingo

O baiano Hebert Conceição estreou com vitória nesta quinta-feira (29) na categoria peso-médio (até 75kg) na Olimpíada de Tóquio. Ele derrotou o chinês Erbieke Tuoheta em decisão por pontos. No julgamento dos árbitros a luta terminou com o resultado de 3 a 2. Todos os duelos do boxe acontecem na Arena Kokugikan, na capital Tóquio.

OS BRASILEIROS SEGUEM BRILHANDO NOS RINGUES! Hebert Conceição venceu o chinês Erbieke Tuoheta e garantiu classificação para as quartas de final do boxe na categoria de até 75kg, ficando a 1 vitória de garantir medalha na modalidade em #Tokyo2020 pic.twitter.com/ebSrcPnlbX — Tracklist (@tracklist) July 29, 2021

Com o triunfo, o brasileiro vai encarar nas quartas de final Abilkhan Amankul, do Cazaquistão, no domingo (1), às 6h18 (horário de Brasília). Caso ele vença, já garante pelo menos uma medalha de bronze.

A luta

Hebert Conceição bate chinês Tuoheta Erbieke – UESLEI MARCELINO

O duelo foi bastante equilibrado. No primeiro round, o baiano foi mais agressivo, enquanto o asiático teve uma postura mais reativa. No segundo e terceiro, Tuoheta mudou a estratégia e buscou mais o ataque. Entretanto, o primeiro round foi essencial para que o boxeador de 23 anos vencesse por 3 a 2.

Keno Marley também avança

Se a vitória de Hebert foi sofrida, não podemos dizer o mesmo do meio-pesado (até 81kg) Keno Marley, que derrotou ontem (28) o chinês Daxiang Chen. O combate terminou no segundo round, quando o asiático ficou sem condição de continuar na disputa.

QUE ESTREIA!



Keno Marley começou com tudo os @JogosOlimpicos de Tóquio!



Nocaute 🥊🥊🥊 no chinês 🇨🇳 Daxiang Chen.



Agora é quartas de final! pic.twitter.com/d25MXd4KLT — Time Brasil (@timebrasil) July 28, 2021

Nas quartas de final, o baiano, de 21 anos, lutará com o britânico Benjamin Whittaker, na sexta-feira (30), à 1h24 (horário de Brasília). Se avançar, pelo menos a medalha de bronze será colocada no peito do brasileiro.

Outro boxeador do Brasil que vai disputar as quartas de final amanhã (30), e pode assegurar espaço no pódio, será o peso-pesado (até 91kg) Abner Teixeira. O paulista vai encarar Hussein Iashaish, da Jordânia, pelas quartas de finais, às 7h39.

Treino de Abner Teixeira – Rafael Bello/COB/Direitos Reservados

Estreia de Beatriz Ferreira

Atual número 1 do mundo e campeã mundial (2019), a peso-leve (até 60kg) Beatriz Ferreira vai estrear em Tóquio-2020. Favorita a conquistar medalha de ouro, ela vai duelar nesta quarta (30) com Shih-Yi Wu, de Taiwan. A disputa terá início às 5h (horário de Brasília).

Graziele de Jesus é derrotada pela japonesa Tsukimi Namiki no #Boxing e dá adeus as olimpíadas! #BRA #Tokyo2020 pic.twitter.com/hQHuDEEdo0 — Diário de torcedor (@diariotorcidas) July 29, 2021

12.07.2021 Jogos Olímpicos Tóquio 2020 – Base de Ota. Na foto: Beatriz Ferreira durante treino. – Rafael Bello/COB/Direitos Reservados

Na madrugada de hoje (29), ainda tivemos a paulista Graziele Jesus, que deu adeus aos Jogos Olímpicos. Na luta de estreia, a boxeadora de 30 anos perdeu para a japonesa Tsukimi Namiki por decisão unânime dos árbitros (5 a 0). Ela defendeu o Brasil na categoria peso-mosca (até 51kg).

Por Rafael Monteiro – Repórter da Rádio Nacional – Rio de Janeiro

Edição: Marcio Parente