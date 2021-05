Boxeador olímpico é preso sob a acusação de ter matado amante grávida

Félix Verdejo é acusado de drogar Keishla Rodríguez, amarrá-la com arame e jogá-la de ponte presa a bloco de concreto, diz jornal

O boxeador porto-riqueno Félix Verdejo está preso sob a acusação de ter matado a amante grávida. O jornal New York Post noticia que o atleta se entregou para as autoridades de San Juan em meio às evidências crescentes o apontando como o assassino de Keishla Rodríguez. O corpo da vítima foi encontrado ontem, domingo (2 de maio) após ela ser dada como desaparecida na quinta-feira da semana passada (29 de abril).

Hoje aos 27 anos, Verdejo representou Porto Rico nas Olimpíadas de Londres, sendo eliminado ainda nas primeiras fases do torneio. Hoje profissional, ele acumula 29 lutas em sua carreira, com 27 vitórias (17 por nocaute) e duas derrotas.

Os investigadores trabalhando no caso relatam que Verdejo teria injetado uma substância no corpo da amante, prendido seus braços e suas pernas com arame e depois a amarrado a um bloco de concreto para que ficasse no fundo de um lago de San Juan. O boxeador e seus representantes legais ainda não se pronunciaram publicamente sobre as suspeitas em torno dele.

Por REVISTA MONET