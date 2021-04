BPA apreende armas e motosserras em Marituba

E detiveram homens que trabalhavam ilegalmente numa área ambiental7

Deflagrada por equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), a operação “Ômega” resultou na apreensão, na manhã de sexta-feira (16), de armas, motosserra e redes de pesca ilegal no Refúgio de Vida Silvestre Amazônia, que fica em Marituba, na região metropolitana de Belém. Os militares também prenderam homens que estavam trabalhando ilegalmente nessa área ambiental.

O Refúgio de Vida Silvestre contribui com a manutenção dos serviços ambientais, garante os processos ecológicos naturais, além de conservar parte dos 31% restantes de florestas primárias da região metropolitana de Belém, confirmando seu grande destaque para conservação ambiental no Estado. A operação foi deflagrada pelo BPA após a unidade receber um relatório do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Iderflorbio), com dados referentes ao desmatamento e extração ilegal de madeira na área.

Os mais de dez policiais que foram até o refúgio encontraram vários acampamentos com seis motosserras, quatro armas de fogo tipo ‘bofete’, uma espingarda calibre 32, gerador de energia, 60 metros de rede tipo malha e três pássaros. Os homens que estavam sem autorização no local disseram para os militares que trabalhavam para um homem que dizia ser o proprietário da área. Todos foram conduzidos à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, que irá realizar os procedimentos cabíveis. Ainda segundo o BPA, a Polícia Judiciária instaurou um inquérito para apuração das infrações penais e devida responsabilização, administrativa e criminal, dos responsáveis.