BR-316 é interditada na pista sentido Benevides-Belém para obras

O Departamento de infraestrutura de Transportes – DNIT segue com as obras de drenagem na Rodovia BR-316 que, aliás, necesseita de uma nova cobertura asfáutica. As obras de drenagem têm previsão de durar cerca de dez dias. Deste modo, foi fechada, à meia noite desta terç-feira, a pista da rodovia no sentido Benevides-Belém, altura do Km19.

Na primeira parte dos trabalhos, altura do mesmo quilômetro, foi fechada a pista de saída da capital.

Agora, está com mão dupla no fluxo de carros, a pista de entrada da cidade. Assim, quem vem das estradas, deve tomar cuidado para o desvio que tem fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.

Duas semanas atrás, a situação inversa causou sérios problemas com engarrafamentos que começaram a partir de Ananindeua, na Grande Belém. Houve congestionamento, acidentes e muitas discussões entre motoristas que, a todo jeito, tentavam se sair daquela situação que ocorria sob sol escaldante de começo de verão amazônico.

A situação deve se repertir a partir de agora e já são registrados pontos de estrangulamento no sentido Benevides-Belém.

Imagem: Nazaré Sarmento