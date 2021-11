BR-316 registra movimento tranquilo na saída da capital paraense

Polícia Rodoviária Federal e a barreira do Detran, em Marituba, não registraram até a metade da manhã desta segunda-feira qualquer incidente na saída da cidade rumo aos balneários e interior do Estado. O movimento na Rodovia BR-316, saída de Belém via Ananindeua e Marituba, era tranquilo, sem pontos de congestionameto. Desde sexta-feira passada, 29, as autoridades rodoviárias realizam operação de fiscalização para prevenir contra acidentes e perdas de vidas, já que estamos em fase de feriadão do Dia de Finados, que transcorre nessa terça-feira, 2. Hoje, váiros órgãos públicos do Estado, União e municípios estão com ponto facultado em Belém, Ananindeua e Marituba, para facilitar a vida de quem pretende deixar a cidade para descansar ou visitar cemitérios onde estão sepultados parentes e entes queridos. De acordo com as autoridades, estão sendo fiscalizados documentação de veículos e condutores, condições dos carros, feitos exames de bafômetro e controle de velocidade. A recomendação geral é não beber e dirigir, evitar excesso de velocidade, uso de celular na direção e também ultrapassagens perigosas, sem a certeza de que a manobra será feita com segurança e tranquilidade. Em um mês, este é o terceiro feriadão prolongado. O primeiro foi o do Círio de Nazaré, a 10 de outubro; depois o Recírio, a 25 de outubro e agora, de Finados. Ainda vem mais um, dentro de pouco mais de duas semanas, o de 15 de Novembro (Proclamação da República), que será numa segunda-feira. Ainda de acordo com as autoridades rodoviárias, a operção aumentará o foco no retorno do feriadão, amanhã, a partir das 14h, já que muitos voltam para trabalhar na cidade, já a partir da quarta-feira, 3

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar