BR-316 tem orientação e fiscalização no trecho em obras na saída para o Carnaval

A BR-316, principal via de acesso à capital paraense que recebe mais de 80 mil veículos diariamente, deve registrar nos próximos dias, um fluxo maior de pessoas partindo de Belém rumo aos balneários do interior do Estado para o período Carnaval. Pensando nisso, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), garantiram a manutenção e orientam o trânsito nos quilômetros iniciais da rodovia.

Uma semana atrás, o NGTM realizou a operação tapa buracos, entre os quilômetros 4 e 7 da BR-316, sentido Belém-Marituba. Esta foi a primeira vez que o órgão promove a ação, com o objetivo de recuperar o asfalto, danificado devido à grande movimentação de veículos pesados que atuam na obra da rodovia.

“Fizemos a manutenção para dar continuidade ao fluxo do trânsito, visando essa saída para o Carnaval. Com o tráfego de veículos pesado sempre intenso no trecho e com a chegada das chuvas, o asfalto ficou mais vulnerável a esse desgaste”, afirma o engenheiro Alberto Matta, diretor de obras do NGTM.

Trânsito

Durante o feriado de Carnaval, o desvio pelas faixas de concreto do canteiro central segue ativo entre os quilômetros 4,5 e 5,5 da BR-316. “O desvio continua aberto. Contamos com todo o apoio do Detran-PA e da Polícia Rodoviária Estadual. Parte da população já conhece o desvio, o que contribui para que o fluxo seja tranquilo no local”, afirma o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

O Detran-PA reforça a fiscalização na BR-316, do quilômetro 01 ao 18, de jurisdição do órgão, durante o feriado de Carnaval. O patrulhamento ao longo da rodovia, com intensificação no início do desvio do tráfego para o canteiro central, inicia dia 17 de fevereiro e segue até a quarta-feira de cinzas.

São seis equipes distribuídas em turnos de serviço de 24h. Além da fiscalização, o Detran também continuará no local do desvio com as equipes de educação de trânsito, orientando os motoristas e pedestres que estiverem saindo da cidade em direção ao interior do Estado.

“Ficarão posicionadas em pontos que geram lentidão na rodovia e semáforos, para caso haja necessidade de intervenção, mudarão o tempo semafórico dos equipamentos de acordo com o monitoramento da rodovia”, explica o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Agência Pará