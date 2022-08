BR-316 tem trecho crítico

A pavimentação asfáltica da Rodovia BR-316, trecho compreendido entre o viaduto do Coqueiro e a divisa de Ananindeua com Marituba é das mais precárias. Além das obras do BRT Metropolitano, que provoca engarrafamentos na área, há falta de sinalização e muitas precipitações na pista que maltratam os carros. Motoristas reclamam e criticam o DNIT.