Bradesco diz a Moraes que não há saldo em contas de Monark

Apesar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter condenado o influenciador digital Monark ao pagamento de multa no valor de R$ 300 mil, por descumprir decisão judicial, o Banco Bradesco informou ao magistrado que as contas em nome do condenado “não possuem saldo disponível”.

– Informamos ainda que não localizamos a existência de aplicações financeiras em nome do envolvido supramencionado – informou a instituição financeira.

Moraes impôs a sanção ao youtuber, em sentença expedida nesta quarta-feira (2), por criar novos perfis nas redes sociais a fim de reproduzir conteúdo vedado pelo Judiciário em decisão pregressa, em seu desfavor. O intuito seria produzir lucro com a veiculação do material.

– A criação de novos perfis se revela como um artifício ilícito utilizado para produzir (e reproduzir) conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, veiculando novos ataques, violando decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência (art. 359 do Código Penal) – diz a decisão do magistrado.

