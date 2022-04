BRAGANÇA – Bebê de dois meses é encontrado morto: pais são acusados

Um casal, ainda não identificado, foi preso na manhã desta sexta-feira, 22, após ser acusado de matar a própria filha na Comunidade do Abacateiro 2, em Bragança, região nordeste do Pará. Segundo vizinhos dos suspeitos, eles estariam drogados no momento do crime. A polícia vai investigar o caso.

A avó do bebê foi quem procurou a polícia militar para informar que sua neta havia sido encontrada sem sinais de vida. Policiais foram até o local onde o bebê estava e lá foram informados por testemunhas que os responsáveis seriam os próprios pais da criança, que foram presos na hora.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que a mãe é conduzida, algemada, até um carro na polícia civil para ser levada até a Delegacia de Bragança. Vizinhos acompanham a prisão e um homem chega a dizer “vai pagar pelo que tu fez”.

Os policiais permaneceram na residência até a chegada das equipes de perícia e remoção.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação