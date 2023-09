Bragança será sede regional dos Jogos Abertos

A partir do dia 27 de setembro até 1 de outubro, os Jogos Abertos do Pará (Joapa) terão como sede regional do Caeté, a cidade de Bragança, nordeste do Estado. Em sua 12ª edição, a Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) realiza o evento esportivo que deve reunir 10 municípios para disputar o primeiro lugar e garantir vaga para a etapa estadual.

Com a programação realizada em parceria com a Prefeitura de Bragança, a sétima etapa do Joapa terá disputa nas modalidades de tênis de mesa, futebol de areia, futsal, basquete masculino e vôlei, em diversos espaços esportivos da cidade.

“Bragança respira esporte e ter a oportunidade de sediar o Joapa é uma alegria imensa para todo o município. Finalizamos, recentemente, um evento esportivo na cidade e seguimos a mil com os preparativos para receber mais esse grande evento que promove o esporte e destaca Bragança na região”, afirmou o gestor de Cultura, Turismo e Desporto, Vinícius Oliveira.

De acordo com o titular da secretaria de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, os jogos simbolizam a união dos esportistas, além de fortalecer o sentimento de representatividade.

“É incrível ver o entusiasmo e dedicação dos atletas em participar dos jogos. Para eles é uma oportunidade indescritível representar e carregar a bandeira do município. Estamos ansiosos para realizar mais uma regional do Joapa”, afirmou o secretário.

Jogos Abertos do Pará – A próxima regional dos Jogos Abertos do Pará será Capim, com cidade-sede em Tomé-Açú, nos dias 18 à 22 de outubro.

