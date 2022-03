Bragança tem movimentação tranquila neste feriado prolongado de carnaval

Pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia da covid-19, e em cumprimento ao decreto de n° 2.044, que determina a Política de Vacinação Estadual, os municípios de Bragança e Capanema, no nordeste paraense, decidiram proibir, tanto os blocos de carnaval nas vias públicas quanto as festas privadas. Ainda assim, a Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social do Pará (Segup), em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança Pública, incrementou ações para assegurar maior tranquilidade e coibir à criminalidade. O efetivo da região tem reforço de mais de 400 agentes de segurança na cobertura policial da 6ª Região Integrada de Segurança Pública (6ª Risp), que abrange alguns dos municípios mais procurados nessa época do ano pela população

“O planejamento montado, através da Operação Carnaval, tem como um dos seus principais objetivos alcançar as principais localidades do Estado, a fim de, garantir um feriado tranquilo a todos, além de fazer cumprir o decreto governamental. Nos municípios de Bragança e Capanema, por decreto municipal, ainda reforçaram as ações de proibição evitando até mesmo os carnavais e festas em locais privados, estando permitido eventos domésticos. Desta forma podemos concentrar as atividades no combate à criminalidade e realizar as fiscalizações de forma mais efetiva para garantir a população que buscou esses municípios ainda mais tranquilidade para curtir o feriado em família”, disse o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

Para a estudante de medicina, Michely Ribeiro, que passa o feriado do carnaval em um sítio no município de Bragança, curtir o carnaval de forma mais reservada está sendo a melhor opção para se manter mais protegida e aproveitar os dias de folga para descansar e fazer seu próprio carnaval em família.

“Minha família adora curtir o carnaval e sempre fazemos nossa própria festa. Esse ano com as proibições estamos mantendo nossos cuidados e curtindo nosso carnaval de forma reservada reunindo os familiares, que juntos já formamos nosso próprio bloco. Nós sabermos que a segurança pública está presente e nos permitindo aproveitar esses dias com mais segurança e policiamento na cidade, isso nós da um conforto e uma sensação de proteção que soma a tranquilidade que procuramos nesse período”, pontuou a estudante.

Operação Carnaval – Mais de 50 municípios ganharam reforço no policiamento e nas fiscalizações durante este período. Entre eles estão Salinópolis, Bragança, Barcarena, Cotijuba, Marabá, Parauapebas, Marapanim, Algodoal, Vigia, Colares, Tucuruí, Cametá, Porto de Moz, entre outros. A operação abrange também a Região Metropolitana de Belém, além dos distritos de Outeiro, Mosqueiro e a ilha do Combu.

A “Operação Carnaval 2022” foi deflagrada, na última sexta-feira (25), com mais de 2 mil agentes de segurança envolvidos nas atividades ostensivas, preventivas e de fiscalizações durante o período do feriado prolongado. A operação será finalizada na próxima quinta-feira, 3 de março.

Por Walena Lopes (SEGUP)

FONTE: AGÊNCIA PARÁ/Foto: Divulgação