Bragança

No próximo dia 30, o agora bispo Dom Raimundo Possidônio, para os mais chegados, Dom Cid, toma posse como Bispo Coadjutor da Diocese de Castanhal, onde atuará como auxiliar de Dom Jesus Maria, Bispo Titular, com direito à sucessão. Dom Possidônio é o décimo bispo de Belém a chegar neste posto da hierarquia católica. Ou seja, há vários bispos de Belém em atuação por várias dioceses brasileiras, especialmente no Pará, Maranhão e Ceará.